ATP Gstaad 2024, Fabio Fognini supera Droguet e accede al secondo turno

Buona la prima per Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Gstaad. Sulla terra rossa svizzera il ligure ha superato in due set il francese Titouan Droguet, numero 141 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e ventiquattro minuti di gioco. Una buona prestazione per il nativo di Arma di Taggia, che adesso se la vedrà con il vincente del match tra il peruviano Juan Pablo Varillas e l’austriaco Dominic Thiem.

Droguet ha messo a segno sei ace contro il solo di Fognini, che ha comunque ottenuto moltissimo sulla seconda del transalpino, visto che quest’ultimo ha vinto solo il 30% dei punti con questo colpo. Ci sono 15 vincenti per l’azzurro contro i 14 del francese, mentre gli errori non forzati sono stati 9 per Fognini e 14 per Droguet.

Grandissimo equilibrio nel primo set. Si segue l’andamento dei turni di servizio, con entrambi i tennisti che non concedono palle break. Sembra un parziale avviato verso il tie-break ed invece nel decimo gioco Fognini si procura una palla break. Droguet mette il dritto fuori e Fognini va a conquistare il set per 6-4.

Il ligure deve difendere subito tre palle break in apertura di secondo set, ma Fognini è bravissimo e riesce ad annullare tutto. Nel secondo game Fognini si porta sullo 0-40 e alla terza palla break arriva l’errore di rovescio da parte di Droguet. Il francese, però, riesce ad ottenere il controbreak immediato con Fabio che mette in rete la volée sulla palla break. Nel sesto gioco Fognini torna nuovamente avanti di un break con l’ennesimo errore di dritto di Droguet. L’azzurro si prende poi il set per 6-3, qualificandosi per il secondo turno.