ATP Gstaad 2024, Berrettini ai quarti contro Auger-Aliassime. Heide sorprende Humbert

Si sono delineati anche gli ultimi due quarti di finale del torneo ATP 250 di Gstaad. Oltre a Fabio Fognini, che affronterà Stefanos Tsitsipas, tra i migliori otto ci sarà anche un convincente Matteo Berrettini. Davvero un’ottima prestazione quella odierna del romano, che ha superato in due set con il punteggio di 6-4 6-2 il colombiano Daniel Elahi Galan, numero 142 della classifica mondiale.

Nei quarti di finale Berrettini se la vedrà ora con il canadese Felix Auger Aliassime. Il tennista nordamericano si è imposto in due set sul tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6 6-2. Si tratta del settimo precedente tra l’azzurro ed il canadese, con Berrettini che è in vantaggio per 4-2 nei precedenti.

La sorpresa di giornata è senza alcun dubbio quella portata dal brasiliano Gustavo Heide. Il numero 178 del mondo ha sconfitto il francese Ugo Humbert, testa di serie numero due, in rimonta con il punteggio di 6-7 6-2 6-3 dopo due ore e ventidue minuti di gioco.

Nei quarti di finale Heide affronterà il francese Quentin Halys. Il transalpino ha superato in tre set lo slovacco Lukas Klein per 6-3 6-7 6-4. Sicuramente sia per Heide sia per Halys c’è una grandissima occasione di raggiungere la semifinale in un torneo ATP.

RISULTATI ATP GSTAAD 2024 (18 LUGLIO)

Halys (Fra) b. Klein (Svk) 6-3 6-7 6-4

Heide (Bra) b. Humbert (Bra) 6-7 6-2 6-3

Berrettini (Ita) b. Galan (Col) 6-4 6-2

Auger-Aliassime (Can) b. Hanfmann (Ger) 7-6 6-2