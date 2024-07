Atletica, l’Italia scopre un nuovo velocista? Stephen Awuah Baffour, tempo di spessore a Rieti

Sono iniziate le Olimpiadi di Parigi 2024, ma l’atletica sarà protagonista ai Giochi soltanto a partire da giovedì 1° agosto e così nel corso di questo fine settimana c’è spazio per qualche evento al di fuori della rassegna a cinque cerchi. A Rieti si stanno svolgendo i Campionati Italiani Juniores e Promesse, dove la copertina della prima giornata è stata presa da Stephen Awuah Baffour, che ha dimostrato di avere dei buoni margini per diventare un ottimo velocista in casa Italia.

Il 20enne nato a Pomezia (in provincia di Roma) da genitori del Ghana ha corso i 100 metri con l’interessante tempo di 10.24 (vento a favore di 0,3 m/s). L’azzurro ha migliorato di cinque centesimi il personale siglato poche settimane fa ai Campionati Italiani Assoluti disputati a La Spezia ed è diventato il settimo italiano di sempre tra gli under 23. Stephen Baffour vive e si allena a Coventry (Gran Bretagna) da otto anni, è tesserato per il Battaglio Cus Torino e studia scienze motorie. Alle sue spalle si sono piazzati Eric Marek (10.46) e Stephen Akenuwa (10.48).

In questa stagione gli italiani più veloci sono stati Marcell Jacobs (9.92) e Chituru Ali (9.96), entrambi scatenatisi a Turku dopo aver firmato la doppietta agli Europei di Roma e ora pronti a prendere parte ai Giochi Olimpici nella gara regina e in staffetta, dove il responsabile della velocità Filippo Di Mulo sarà chiamato a fare scelte molto difficili visto la caratura dei vari elementi a disposizione (oltre ai due membri già citati ci sono Filippo Tortu, Fausto Desalu, Matteo Melluzzo, Roberto Rigali, Lorenzo Patta, Lorenzo Simonelli).