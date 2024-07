Articoli e accessori sportivi a piccoli prezzi grazie ai codici sconto Cisalfa

La storia di Cisalfa ha inizio nel 1977, con l’apertura a Tivoli di un primo negozio dedicato alla vendita di articoli per il tempo libero. L’acquisto di un numero non indifferente di catene di abbigliamento ha permesso alla realtà italiana di divenire, a metà degli anni ’90, leader del mercato in Italia nell’ambito dei capi per gli appassionati di sport. Il successo ottenuto è frutto della capacità dell’azienda di proporre prodotti contraddistinti da un ottimo rapporto qualità/prezzo. Nelle prossime righe, oltre a presentare il catalogo Cisalfa, verranno forniti diversi consigli per risparmiare acquistando dall’e-shop ufficiale.

Cosa acquistare nell’e-shop di Cisalfa

Il catalogo sul sito di Cisalfa si è arricchito via via di nuove proposte, arrivando a soddisfare sia atleti professionisti che amatori alla ricerca di capi di abbigliamento, accessori e attrezzature per la pratica sportiva. Dal menù gli utenti hanno la possibilità di accedere alla categoria “Sport” con sottocategorie dedicate a running, outdoor, calcio, tennis, fitness, ciclismo, sci e altri sport. Il menu principale consente anche di filtrare i propri acquisti scegliendo tra moda uomo, donna o bambino e di effettuare la ricerca degli articoli per brand. Infine, sono presenti due sezioni dedicata ai nuovi arrivi e, soprattutto, ai prodotti scontati: quest’ultima categoria rende più convenienti gli acquisti sul sito ufficiale, in particolare nei periodi in cui non è disponibile alcun codice sconto Cisalfa riscattabile.

Un’estate all’insegna dello sport con la convenienza Cisalfa

Ma quali sono gli articoli più venduti sull’e-shop Cisalfa, soprattutto in vista della bella stagione? Ai primi posti di un’ipotetica classifica compaiono certamente t-shirt e tute, oltre ad attrezzature come cyclette e tapis roulant, ideali per praticare sport in casa. Nei mesi più caldi dell’anno, invece, molto richiesti sono gli accessori perfetti per allenarsi e tenersi in forma con la pratica outdoor anche durante le vacanze estive. Si parla di cuffie e auricolari da running, occhiali da sole, biciclette, costumi, racchette e scarpe per il trekking, tende, zaini, altimetri e altri accessori destinati ad accontentare chi preferisce il campeggio. Per coloro che cercano ottime prestazioni sportive e amano prendersi cura della propria salute, ecco che Cisalfa ha voluto inserire nel proprio ampio catalogo anche diverse tipologie di integratori sportivi.

Come ridurre i prezzi grazie ai codici sconto Cisalfa

Indipendentemente dai prodotti che si desidera acquistare, si potranno sfruttare le promozioni del sito ufficiale e, quando disponibile, un codice sconto Cisalfa da applicare prima di concludere il pagamento. Se ti stai chiedendo dove reperire le offerte del momento e i codici sconto attivi del famoso brand sportivo, puoi ad esempio usare i codici sconto Cisalfa su Discoup.com, portale specializzato nella raccolta e pubblicazione di codici sconto di migliaia di brand. Attualmente possiamo infatti trovare il codice ‘SUMMER10’ che permette di ottenere un 10% extra sconto suoi tuoi acquisti. In questo modo i tuoi acquisti saranno all’insegna del risparmio e non dovrai più preoccuparti del totale del tuo ordine!

Il programma Cisalfa Pro: come funziona e quali sono i vantaggi

Chi pratica sport quotidianamente e vuole mantenere una forma perfetta acquistando regolarmente dal sito ufficiale Cisalfa ha l’opportunità di iscriversi al programma “Cisalfa Pro”. Della durata di 12 mesi, è sottoscrivibile sia nei negozi del brand che sull’e-shop e dà accesso a codici sconto proposti nel corso dell’anno. A fronte del pagamento di 15 euro annuali, gli utenti si vedono anche assegnare buoni sconto del 30% e del 50% a seconda degli acquisti effettuati, e un ulteriore sconto del 50% attivabile nel giorno del proprio compleanno.

L’abbonamento ha alla base l’accumulo di punti, accreditati in modo automatico. Si raccoglie 1 punto ogni 2 euro spesi e al raggiungimento della quota di 400 punti si passerà al livello “Top Player”, ottenendo vantaggi ancora maggiori. Oltre ad uno sconto più elevato valido per l’intero anno, un utente Top Player potrà richiedere un’assicurazione gratuita AIG sull’attività sportiva praticata.

Vendite flash, sconti sui canali social ed eventi dedicati al risparmio

Che l’idea sia di acquistare una nuova racchetta da tennis, sostituire le vecchie scarpe da running o arricchire la propria collezione di t-shirt, Cisalfa non ha problemi nel proporre articoli per tutti i gusti e tutte le esigenze. Al di là del programma Cisalfa Pro e della sezione “Offerte”, descritti in precedenza, chi desidera risparmiare è invitato a seguire quanto pubblicato dall’azienda su Facebook, Instagram, YouTube e Linkedin. Non è raro che su tali canali compaiano post che informano gli utenti in merito alle promozioni più recenti, novità in anteprima e codici sconto esclusivi. Da non perdere sono poi le Vendite Flash, proposte in più occasioni durante l’anno, che permettono di risparmiare anche il 50% sui prezzi di listino. Meritano di essere ricordati, infine, gli ottimi sconti in occasione di eventi come i Saldi, il Black Friday o il Cyber Monday.