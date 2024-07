Antonella Palmisano, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Antonella Palmisano è campionessa olimpica in carica della 20 km, bronzo mondiale a Budapest quando rientrava in gara dopo quasi due anni di stop, è uno dei simboli della rinascita dell’atletica azzurra. Caparbia, determinata, sempre sorridente, la pugliese non si nasconde e punta al massimo. Quest’anno ha lavorato tantissimo per farsi trovare pronta all’appuntamento olimpico e la speranza è vederla al livello di Tokyo, sia nella gara individuale, sia nella novità della staffetta dove si alternerà con l’altro campione di Tokyo Massimo Stano.

Nome: Antonella

Cognome: Palmisano

Luogo e data di nascita: Mottola (TA) 6/8/1991

Sport e disciplina: : atletica, marcia 20 km, maratona di marcia a staffetta mista

Quando gareggia: 1 agosto (marcia 20 km femminile), 7 agosto (maratona di marcia a staffetta mista)