Alice Bellandi, Olimpiadi Parigi 2024 judo: scheda e giorni di gara

Alice Bellandi si presenta alle Olimpiadi di Parigi con ambizioni ed un percorso di avvicinamento totalmente diversi rispetto a Tokyo. Dopo essere salita di categoria da 70 a 78 kg, ha subito cambiato marcia scalando velocemente le classifiche e raggiungendo la prima posizione del ranking mondiale grazie a due medaglie iridate, 4 titoli Slam ed un successo al Masters. Per la gara individuale olimpica deve porsi come obiettivo minimo il podio, ma ha dimostrato di avere le carte in regola per ambire anche al bersaglio grosso. Vedremo infine se verrà schierata o meno tra i pesi massimi nella prova a squadre.

Nome: Alice

Cognome: Bellandi

Luogo e data di nascita: Brescia, 20 novembre 1998

Sport e disciplina: judo (78 kg, Team Event)

Quando gareggia: giovedì 1° agosto (78 kg), sabato 3 agosto (Team Event)