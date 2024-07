A che ora gareggiano Martina Berta e Chiara Teocchi nella mountain bike alle Olimpiadi: programma, tv, streaming

Le Olimpiadi di Parigi entreranno subito nel vivo con gli sport su due ruote. Se oggi il ciclismo internazionale sarà dedicato alle cronometro su strada, domani si cambia completamente registro con la Mountain Bike che entra in gioco. Si assegna immediatamente la prima medaglia di specialità nel cross country femminile.

Percorso che, secondo i critici, è quasi completamente artificiale e che non presenta grosse difficoltà tecniche, con un fondo battuto che ricorderebbe quello del gravel. Trentasei le partecipanti alla gara, tra cui saranno presenti le nostre Chiara Teocchi e Martina Berta, che proveranno a sgomitare per un posto sul podio.

La gara olimpica di cross country femminile, specialità della mountain bike, inizierà domani 28 luglio alle 14.10. Le Olimpiadi sono trasmesse in diretta tv su Rai 2, Eurosport 1, Eurosport 2, Sky Sport 251-257; in diretta streaming su Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 2, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

MOUNTAIN BIKE OLIMPIADI PARIGI 2024, IL PROGRAMMA DI OGGI

28 luglio

14.10 Cross country donne

MOUNTAIN BIKE OLIMPIADI PARIGI 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.