A che ora gareggia Antonella Palmisano alle Olimpiadi: programma 1° agosto, programma, tv

Mentre prosegue incessantemente la prima settimana dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e lo sport di riferimento in questo primo blocco è il nuoto, nella seconda parte dei Giochi a cinque cerchi verrà il momento dell’atletica, sport da cui l’Italia ha attinto un bottino enorme alle precedenti Olimpiadi di Tokyo, ben cinque medaglie d’oro.

Due delle quali sono arrivate dalla marcia e una dalla meravigliosa Antonella Palmisano che proverà a trovare il bis sulle strade di Parigi domani giovedì 1° agosto, nella gara che apre il programma dell’atletica alle Olimpiadi. La 20 km di marcia vede ancora l’azzurra tra le principali pretendenti, ma la favorita principale è la spagnola Maria Perez che sembra difficilmente scalfibile. Occhio però anche Kimberley Garcia Leon.

Le gare di atletica inizieranno giovedì 1° agosto e si concluderanno domenica 11 agosto. Ad aprire le danze saranno le attese 20 km di marcia, poi già nel primo weekend ci saranno grandi assi come Jacobs e Fabbri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari della 20 km di marcia femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

CALENDARIO 20 KM MARCIA FEMMINILE

Giovedì 1° agosto

Ore 9.20 20 km marcia femminile – in gara Giorgi, Palmisano, Trapletti

ATLETICA OLIMPIADI PARIGI 2024, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.