WTA Birmingham, ancora la pioggia protagonista: altre tre match saltati, Boulter da sola in semifinale

Ancora tanta pioggia a Nottingham. Il torneo WTA britannico non vuole saperne di rimettersi in linea con le tempistiche attese a causa del maltempo, costringendo le giocatrici coinvolte ad un vero e proprio superlavoro per portarsi a casa la diciannovesima edizione del torneo.

E l’unica che sorride è la campionessa in carica Katie Boulter. La britannica è l’unica giocatrice già certa della semifinale, dopo aver battuto la polacca Magdalena Frech in due set. Partita abbastanza comoda per la numero 30 al mondo, che ha sofferto solo in avvio del secondo set per poi rimettere immediatamente le cose al suo posto.

Sarebbe dovuto essere doppio impegno per Ons Jabeur e Francesca Jones; la numero 1 del seeding aveva dominato in mattinata con Linda Fruhvirtova, mentre la britannica ha chiuso la partita contro la statunitense Ashlyn Kruger, interrotta ieri a due punti dalla vittoria e chiusa senza esitazione. Le rispettive partite con Karolina Pliskova e con la rediviva Emma Raducanu verranno recuperate domani, come quella tra Diane Parry e Kimberly Birrell, tutti match validi per i quarti di finale.

WTA NOTTINGHAM, RISULTATI 14 GIUGNO

O. Jabeur b. L. Fruhvirtova 6-2 6-1

F. Jones b. A. Krueger 6-4 4-6 7-5

K. Boulter b. M. Frech 6-2 6-4