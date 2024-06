WTA Bad Homburg, Diana Shnaider si aggiudica il torneo: Vekic ko in tre set

Diana Shnaider è la regina di Bad Homburg. La tennista russa si porta a casa il secondo torneo della sua carriera imponendosi su Donna Vekic con il punteggio di 6-3 2-6 6-3 in due ore e quindici minuti, facendo valere la sua potenza da fondo e arrivando di slancio a Wimbledon. Una partita in cui Vekic vince più punti, 91 e 85, e ha molte più palle break, 13 a 6: per la croata più di qualche rimpianto.

Il primo set parte a favore della russa, che nel quarto gioco approfitta del momento di empasse della sua avversaria: alla seconda chance arriva il break in suo favore e si porta sul 4-1. La croata ha però la forza di rientrare prepotentemente in partita allungando gli scambi. Settimo e nono gioco ssono lunghissimi, con Vekic che si procura qualcosa come nove palle break facendo durare i due game oltre venti minuti, ma Shnaider si difende con le unghie e con i denti e incamera il set.

Ma quelle difese hanno un peso abbastanza forte sull’economia del secondo set. Vekic, nonostante le tante opportunità non sfruttate, continua a tenere alto il proprio ritmo con scambi lunghi e sfibranti, mentre Shnaider inizia a mostrare il fianco al servizio, forse condizionata anche dal ginocchio sinistro abbondantemente fasciato. Bastano i numeri: la croata offre solo tre punti al proprio servizio, vola subito 3-0, spreca una chance di 5-1 ma strappa nuovamente la battuta all’avversaria, chiudendo con un comodo 6-2.

Ma nella terza frazione, dopo un toilet break per entrambe, la russa torna più tonica e performante, iniziando a spingere molto di più accorciando gli scambi. Per lei c’è il break in apertura, che viene immediatamente replicato da Vekic. Ma nel settimo gioco Shnaider torna a fare paura, mettendosi da fondo e sparando un paio di grandi colpi: è il break da cui la croata non si riprende più, cedendo di nuovo il servizio e chiudendo la partita.