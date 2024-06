Tuffi, Matteo Santoro sfiora l’oro europeo. L’azzurro è secondo dai tre metri

Matteo Santoro accarezza il primo titolo europeo individuale della carriera per quattro rotazioni, ma alla fine conquista la medaglia d’argento nella finale dei tre metri agli Europei di Belgrado. La vittoria è andata proprio all’ultimo tuffo al francese Gwendal Bish, mentre il bronzo se lo è messo al collo il britannico Matthew Dixon.

Una finale che si è davvero decisa all’ultima rotazione. Fenomenale il quadruplo e mezzo avanti raggruppato di Bish, con il francese che ha ottenuto oltre 90 punti (91.20), andando a chiudere con un punteggio complessivo di 440.75. Bish ha superato in un colpo solo sia Santoro sia il connazionale Jules Boyer (425.40), che ha gettato al vento l’oro europeo con l’errore proprio sul quadruplo e mezzo avanti raggruppato (53.20).

Un tuffo che non è ancora nel programma di Santoro, ma che sicuramente l’azzurro porterà in futuro. Una gara davvero eccellente quella del romano per quattro tuffi con un triplo e mezzo avanti carpiato da 83.70 ed un fantastico doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 86.70. Purtroppo il titolo europeo è sfumato con l’errore nel triplo e mezzo ritornato raggruppato (45.90) e alla fine i 64.50 punti con il doppio e mezzo indietro carpiato non sono bastati per l’oro, con Santoro che ha chiuso a 431.55.

Medaglia di bronzo per il britannico Matthew Dixon (431.15), che ha preceduto come detto il francese Jules Boyer, il britannico Leon Baker (406.05) e l’austriaco Nikolaj Schaller (389.80).