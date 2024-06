Tour de France 2024: i favoriti. Pogacar davanti a tutti, occhio a Vingegaard, Roglic ed Evenepoel

Quello che sta per partire, dall’Italia, è forse il Tour de France più atteso degli ultimi anni vista la presenza di tutti i big del ciclismo internazionale. Gli infortuni in primavera hanno abbassato leggermente le aspettative, ma lo show sarà assicurato. Un grandissimo favorito, tre rivali agguerriti pronti a far saltare il banco.

L’uomo più atteso non può che essere Tadej Pogacar, reduce dal trionfo spettacolare al Giro d’Italia e pronto a conquistare una doppietta che sarebbe ovviamente storica. Lo sloveno può contare anche su una UAE Emirates mai così forte su tutti i campi: parte un gradino sopra tutti.

Alle sue spalle ovviamente Jonas Vingegaard, trionfatore delle ultime due edizioni. Il danese è reduce dalla caduta bruttissima al Giro dei Paesi Baschi ed in tanti (anche all’interno della Visma) non sono molto fiduciosi sulle sue condizioni. La speranza è quella di crescere giorno dopo giorno, ma la forma è ben lontana dal 100%.

Discorso simile quello per Primoz Roglic e Remco Evenepoel, che però hanno già dimostrato qualcosa in più al Giro del Delfinato. Lo sloveno appare brillante in salita e ovviamente sempre performante a cronometro. Il belga invece in montagna ha faticato, ma nelle prove contro il tempo è ingiocabile. Appaiono comunque lontani dalla possibilità di battere Pogacar, almeno ad oggi.