Tiro con l’arco, Preolimpico Mondiale: assegnati cinque pass individuali al maschile

L’ultima giornata del Preolimpico Mondiale di tiro con l’arco va ufficialmente in archivio ad Antalya (Turchia) con l’assegnazione di cinque quote individuali maschili per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Assente l’Italia, che aveva già festeggiato la qualificazione a cinque cerchi del terzetto grazie alla medaglia d’argento ottenuta agli Europei di Essen.

Tornando alla stretta attualità, hanno conquistato quest’oggi il ticket olimpico i quattro semifinalisti ed il quinto classificato del torneo, ovvero il migliore tra chi è uscito di scena ai quarti di finale. Uzbekistan, Vietnam, Cuba e Bangladesh hanno centrato la quota individuale non nominale raggiungendo le semifinali, mentre il quinto slot è stato assegnato alla Repubblica Ceca.

Adam Li ha perso infatti il suo quarto di finale allo shoot-off, mentre le altre tre sfide si sono decise in tre o quattro set senza dover ricorrere alla freccia di spareggio. Archiviato l’ultimo evento individuale di qualificazione olimpica, le poche carte ancora a disposizione verranno distribuite tramite ranking (del 24 giugno, dopo la World Cup di Antalya) e riallocazioni varie.