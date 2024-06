Tiro con l’arco, il ranking olimpico aggiornato dopo la Veronica’s Cup. Azzurre ancora in lizza per il ripescaggio

Entra nel vivo la volata finale delle qualificazioni olimpiche del tiro con l’arco verso i Giochi di Parigi 2024, che si concluderà ufficialmente lunedì 24 giugno con la pubblicazione del ranking mondiale che verrà utilizzato per il ripescaggio di quattro squadre (due per genere). Fari puntati in precedenza sul Preolimpico globale di Antalya (14-17 giugno), in cui verranno assegnati gli ultimi pass diretti per la rassegna a cinque cerchi.

La Nazionale italiana è già certa di portare in Francia almeno quattro rappresentanti, tre uomini (schierabili sia per l’individuale che per la prova a squadre) e una donna, quindi potrà prendere parte anche alla gara mista a coppie. Per completare l’en plein manca solamente la qualificazione del team femminile, che ha a disposizione ancora due chance.

La prima è quella di arrivare in semifinale al Preolimpico Mondiale, in cui saranno in palio ben quattro carte olimpiche per i terzetti, mentre la seconda sarebbe legata al ranking. Dopo l’assegnazione dei 4 slot ad Antalya, i migliori due Paesi (non qualificati direttamente per i Giochi) nella classifica mondiale a squadre verranno infatti ripescati per le Olimpiadi.

L’Italia ad oggi è settima, ad un’incollatura da Colombia e Gran Bretagna, mentre la quarta posizione dell’Indonesia è abbastanza lontana. Il terzo posto ottenuto dalle azzurre alla Veronica’s Cup non è stato sufficiente per scalare il ranking, mentre alle loro spalle si sono avvicinate leggermente Spagna e Ucraina. In calendario restano a disposizione ancora un evento minore del circuito continentale e la tappa di Coppa del Mondo prevista ad Antalya pochi giorni dopo il Preolimpico.

Di seguito il ranking olimpico aggiornato del tiro con l’arco femminile a squadre per Parigi 2024, escludendo i Paesi già qualificati con il terzetto ed indicando tra parentesi per ciascuna formazione i quattro punteggi attualmente validi per la graduatoria:

RANKING OLIMPICO FEMMINILE

1. Cina 271 (80+80+60+51)

2. Cina Taipei 197 (68+51+42+36)

3. India 185 (56+45+42+42)

4. Indonesia 179,5 (48+48+47,5+36)

5. Colombia 152 (42+40+36+34)

6. Gran Bretagna 151 (60+35+28+28)

7. Italia 150 (42+36+36+36)

8. Vietnam 139 (40+36+35+28)

9. Spagna 139 (36+35+34+34)

10. Brasile 137,5 (42+36+34+25,5)