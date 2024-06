Tiro con l’arco, domani l’Italia si gioca il pass del terzetto femminile al Preolimpico Mondiale di Antalya

Domani, venerdì 14 giugno, andrà in scena la prima giornata del Preolimpico Mondiale di tiro con l’arco ad Antalya (Turchia). Il day-1 sarà riservato esclusivamente al torneo di qualificazione olimpica femminile a squadre verso i Giochi di Parigi 2024, in cui verranno assegnati ben quattro pass diretti per la rassegna a cinque cerchi (voleranno alle Olimpiadi le quattro semifinaliste).

Il Preolimpico su scala globale si apre dunque con un giorno decisivo per l’Italia, che proverà a qualificare anche il terzetto femminile per completare l’en plein e presentarsi a Parigi con il contingente massimo (3 uomini e 3 donne). Il movimento azzurro infatti ha già ottenuto la carta olimpica con la squadra maschile e per l’individuale femminile (una sola atleta).

Il trio formato da Tatiana Andreoli, Chiara Rebagliati e Lucilla Boari, se non dovesse riuscire a rientrare tra le prime quattro al Preolimpico di Antalya, avrebbe ancora una piccola chance di qualificarsi per le Olimpiadi con il ripescaggio tramite il ranking mondiale del 24 giugno (verranno ripescati i migliori due Paesi in graduatoria), che verrà pubblicato dopo la tappa di Coppa del Mondo prevista settimana prossima proprio nella località turca.

Si preannuncia comunque un’impresa complicata per le azzurre, vista la partecipazione di altre 38 nazioni al torneo femminile a squadre di qualificazione olimpica su scala globale: Australia, Azerbaigian, Belgio, Brasile, Bahrain, Cina, Taipei, Colombia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Georgia, Grecia, Gran Bretagna, Hong Kong, Indonesia, India, Iran, Israele, Giappone, Kazakistan, Kuwait, Malesia, Moldavia, Mongolia, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Svizzera, Spagna, Tailandia, Turchia, Ucraina, Uzbekistan e Vietnam.