Sollevamento pesi, Dal Bò e Di Maria grandi protagonisti agli Europei Youth. 12 medaglie per l’Italia

Si chiudono con un bilancio complessivo di 12 medaglie per l’Italia i Campionati Europei Youth e Under 15 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento a Salonicco (Grecia). Protagonisti assoluti della rassegna continentale giovanile in chiave azzurra Sara Dal Bò e Christian Di Maria, che hanno centrato la tripletta di titoli (strappo, slancio e totale) nelle rispettive categorie.

Dal Bò, dopo essersi laureata quasi un mese fa campionessa mondiale Under 17 a Lima, ha dominato la scena in un contesto meno competitivo regalando però spettacolo e siglando tre nuovi record europei U15 con 95 kg di strappo, 120 di slancio e 215 kg di totale nei -81 kg. Prestazione di alto profilo anche per Di Maria, che si è imposto nei -49 kg sollevando 90 kg di strappo, 100 di slancio e 190 di totale.

La spedizione tricolore si è dimostrata competitiva anche con altri atleti, raccogliendo tanti piazzamenti di prestigio oltre alle seguenti medaglie: Mattia Riggi bronzo di strappo (84 kg) e di totale (179 kg) nei -55 kg, Duccio Papini argento di snatch (100 kg) nei -67 kg, Aurora Iervese bronzo di strappo (56 kg) nei -45 kg tra gli Under 15, Samuele Di Marzio argento di strappo (131 kg) nei -81 kg ed Emma Criscuolo argento di strappo (86 kg) nei -76 kg tra gli Under 17.