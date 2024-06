Sinner-Berrettini possibile secondo turno a Wimbledon 2024: quando si giocherebbe, data e programma

Il sorteggio di Wimbledon è stato una sorta di scherzo nel destino per i colori italiani. L’accoppiamento che potenzialmente mette di fronte Jannik Sinner e Matteo Berrettini al secondo turno è davvero affascinante e suggestivo, considerato che questo derby è andato in scena una sola volta lo scorso anno a Toronto.

Sinner e Berrettini debutteranno entrambi lunedì e affronteranno rispettivamente Hanfmann e Fucsovics: se dovessero superare queste due insidie, si troveranno al secondo turno che è previsto per mercoledì 3 luglio.

Ancora chiaramente non sappiamo quale sarebbe l’ordine di gioco, ma sarebbe decisamente probabile la collocazione sul Centre Court: sarebbe la sfida tra l’attuale numero 1 del mondo e il finalista dei Championships nell’edizione 2021. Un derby che rappresenta una notevole insidia nel tabellone di Sinner, che gioca tutti i tornei per arrivare in fondo e una bella zavorra anche per Berrettini, che si ritrova il tabellone potenzialmente sbarrato molto presto, non essendo testa di serie.

Di seguito il programma, la data e quando si giocherebbe il secondo turno di Wimbledon 2024 tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

CALENDARIO SINNER-BERRETTINI WIMBLEDON 2024

Mercoledì 3 luglio

Sinner/Hanfmann vs Berrettini/Fucsovics

Campo da definire

La diretta tv sarà assicurata sui canali di Sky Sport per gli abbonati.