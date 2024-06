Sergio Mattarella agli Europei di atletica anche stasera: il Presidente della Repubblica in tribuna per l’ultima giornata

Sergio Mattarella ha deciso di assistere all’ultima serata degli Europei 2024 di atletica leggera, che andrà in scena a partire dalle ore 20.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Lo ha appreso all’Ansa a pochi minuti dall’inizio della sessione che farà calare il sipario sulla rassegna continentale.

Il Presidente della Repubblica ha evidentemente apprezzato lo spettacolo di ieri sera, quando ha assistito in tribuna alle vittorie di Gianmarco Tamberi (salto in alto) e Nadia Battocletti (10.000 metri) e al secondo posto di Alessandro Sibilio (400 ostacoli), e ha così deciso di replicare. La presenza del Capo dello Stato era originariamente prevista soltanto per martedì 11 giugno, ma lo spettacolo offerto dagli azzurri ha evidentemente affascinato Sergio Mattarella.

Stasera potrà divertirsi con le staffette: la 4×100 di Marcell Jacobs e Filippo Tortu insegue l’oro, la 4×400 di Luca Sito e Alessandro Sibilio è ambiziosi, la 4×400 femminile può essere una outsider. Il Presidente sosterrà anche Larissa Iapichino, che andrà a caccia di un posto sul podio, e i tre atleti impegnati sui 1500 metri (Pietro Riva, Ossama Meslek, Federico Riva).