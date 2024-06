Sci alpino, i Mondiali 2031 assegnati alla Val Gardena

I Mondiali 2031 di sci alpino sono stati assegnati alla Val Gardena: nel corso del Congresso di Reykjavik, in Islanda, il presidente della FIS, Johan Eliasch, ha dato l’annuncio al termine della votazione che ha assegnato anche l’edizione 2029 della rassegna iridata.

Nel 2029 i Mondiali di sci alpino si terranno a Narvik, nel nord della Norvegia, mentre la rassegna iridata di snowboard, sci freestyle e freeski andrà in scena in Cina, a Zhangjakou, infine un anno prima, nel 2028, si terranno a Planica, in Slovenia, i Mondiali di volo.

Al sito federale ha espresso tutta la propria soddisfazione il presidente della FISI, Flavio Roda: “Un grande successo per l’Italia, ed un grande successo per la Val Gardena, che ha un progetto davvero meraviglioso, che non poteva essere scartato. E’ stata una competizione serrata ed i complimenti vanno a Narvik ed a Soldeu, ma è tanta la soddisfazione per aver ottenuto questo successo e sono sicuro che si tratterà di un altro Mondiale di altissimo livello, come è tradizione sulle nevi italiane“.