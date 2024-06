Scherma, gli Europei un trampolino verso Parigi 2024. L’Italia vuole vincere il medagliere

L’ultima tappa del cammino verso le Olimpiadi di Parigi 2024 sarà Basilea. La città svizzera, infatti, ospiterà da domani i Campionati Europei di scherma e sarà davvero l’ultimo test prima vivere l’esperienza olimpica. Anche per questo motivo tutte le nazioni più forti si sono presentate in Svizzera al gran completo e con i loro migliori atleti. Saranno dunque degli Europei di altissimo livello e con l’Italia che punta a vincere il medagliere.

Chiaramente l’arma di punta della squadra azzurra è come sempre il fioretto. L’anno scorso tra le gare individuali a Plovdiv (valevoli come Europei) e quelle a squadre ai Giochi Europei di Cracovia c’è stato un dominio assoluto da parte degli azzurri. Quattro ori tra uomini e donne, con quest’ultime capaci anche di monopolizzare il podio totalmente nell’individuale. L’obiettivo sarà quello di ripetersi anche a Basilea, con la Francia che è senza alcun dubbio la principale rivale, ma nessuna nazione può puntare su atleti del calibro di Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini (ci sarà Francesca Palumbo nel quartetto), Tommaso Marini, Filippo Macchi, Guillaume Bianchi e Alessio Foconi. Un vero e proprio dream team.

Il duello Italia-Francia dovrebbe proseguire anche nella spada, soprattutto al femminile, dove italiane e francesi sembrano essere un gradino sopra al resto d’Europa. Alberta Santuccio e Giulia Rizzi sono state fenomenali negli ultimi mesi, Rossella Fiamingo è una spettacolare “garista”, Mara Navarria, all’ultimo Europeo, sogna la perfetta chiusura. In campo maschile si riparte dalla doppietta firmata da Davide Di Veroli e Federico Vismara, con i due azzurri che ci riproveranno, anche se ungheresi e francesi fanno decisamente paura.

La sciabola è stata per l’Italia probabilmente l’arma più in difficoltà nell’ultimo anno. Entrambe le squadre hanno dovuto faticare molto per centrare la qualificazione, ma alla fine sono riuscite a centrare l’obiettivo. Tra le donne le maggiori speranze sono con la gara a squadre (Michela Battiston, Chiara Mormile, Martina Criscio e Irene Vecchi), mentre nella gara individuale le francesi, ucraine, greche e spagnole sembrano essere un gradino sopra tutte. A livello maschile, invece, Luigi Samele e Luca Curatoli sono due uomini da medaglia, mentre il quartetto ha bisogno di un risultato importante agli Europei per provare ad avvicinarsi al meglio alle Olimpiadi dopo una serie di mesi con risultati che faticavano ad arrivare.

L’obiettivo dell’Italia a Basilea è senza alcun dubbio quello di vincere il medagliere. La squadra azzurra dovrà vedersela soprattutto con Francia ed Ungheria, che sembrano le rivali più attrezzate per poter competere con un’Italia che è pronta a conquistare l’Europa e poi successivamente anche il resto del Mondo alle Olimpiadi.