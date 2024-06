Scherma, fiorettiste e sciabolatori vogliono chiudere al meglio gli Europei

Cala il sipario sugli Europei di scherma a Basilea e si chiude la manifestazione continentale con le prove a squadre di fioretto femminile e sciabola maschile. C’è grande attesa in casa Italia, perchè si può ulteriormente ampliare il bottino di dieci medaglie, con entrambi i quartetti che puntano a conquistare la medaglia d’oro.

Dopo il titolo individuale, Arianna Errigo va a caccia della doppietta con la squadra. Il quartetto azzurro oltre alla monzese avrà in pedana anche Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo. Uno squadrone clamoroso e che si presenta ai nastri di partenza come la squadra da battere e super favorita per la medaglia d’oro.

Le azzurre cominceranno il loro cammino dai quarti di finale contro la vincente della sfida tra Austria ed Israele. Due avversarie che non daranno problemi all’Italia, che si proietta già ad una semifinale probabilmente contro la Germania. In finale ci dovrebbe essere lo scontro con la Francia, anche se per le transalpine l’assenza dell’infortunata Ysaora Thibus può pesare molto e quindi attenzione alla Polonia.

Gli sciabolatori sono reduci dalla storica tripletta nell’individuale con il trionfo di Michele Gallo davanti a Luca Curatoli e Luigi Samele. Chiaramente questi risultati potrebbero portare a pensare che l’Italia sia la grande favorita, ma in questa stagione il quartetto azzurro (presente anche Pietro Torre) ha avuto un rendimento molto altalenante e anche per questo motivo l’Italia sarà testa di serie numero tre.

L’Italia partirà già dai quarti e dovrà vedersela contro la vincente di Romania-Svizzera, con i rumeni che possono essere degli avversari insidiosi e da non sottovalutare. L’attesa è per una probabile semifinale contro la Francia, mentre nella parte alta Ungheria e Germania dovrebbero contendersi l’altro posto in finale, anche se i magiari potrebbero trovarsi ad affrontare la sempre pericolosa Georgia dei fratelli Bazadze.