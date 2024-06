Roland Garros 2024, sfuma il sogno di Bolelli/Vavassori. Gli azzurri sconfitti in finale da Arevalo/Pavic

Svanisce il sogno di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia italiana è stata sconfitta nella finale del doppio maschile del Roland Garros 2024 dal salvadoregno Marcelo Arevalo e dal croato Mate Pavic con il punteggio di 7-5 6-3 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Bolelli/Vavassori sognavano di riportare all’Italia un titolo nello Slam parigino che manca dal 1959. Peccato perchè le occasioni sono state tante per gli azzurri, con Arevalo/Pavic che sono stati più cinici nei momenti decisivi.

La coppia italiana, infatti, non è mai riuscita a salvare una delle tre palle break concesse. Non sono bastati i 27 vincenti a Bolelli/Vavassori contro i 32 della coppia avversaria, che ha commesso più errori non forzati (11 contro 9).

Regna l’equilibrio nel primo set e si segue l’andamento dei turni di servizio. Non ci sono palle break fino all’undicesimo game, quando gli azzurri con una fantastica risposta di Bolelli si portano sul 15-40. Pavic si salva al servizio, anche se sulla seconda Vavassori ha avuto una chance sul dritto. La coppia italiana ha ancora due palle break, ma non c’è nulla da fare e alla fine Arevalo/Pavic riescono a tenere un delicato turno in battuta. Il finale di set purtroppo è drammatico sportivamente parlando per Bolelli/Vavassori, che vanno sul 40-0, ma subiscono la rimonta degli avversari, che al primo set chiudono sul 7-5.

Nonostante il set perso, Bolelli/Vavassori partono benissimo nel secondo e trovano il break nel terzo game dopo uno scambio molto bello e chiuso da un ottimo Bolelli. Purtroppo il vantaggio azzurro dura pochissimo, perchè Arevalo/Pavic trovano l’immediato controbreak, complice anche due sbavature improvvise di Bolelli a rete. Nell’ottavo game salgono 40-15, ma vengono rimontati e sulla palla break Arevalo trova una fantastica risposta vincente. Gli azzurri non mollano e hanno anche una palla break, annullata dallo smash di Pavic (prima clamoroso errore sul match point) e poi sul secondo match point Vavassori spara fuori il dritto dopo che si era costruito bene il punto. Il set va ad Arevalo/Pavic per 6-3 e così anche il Roland Garros.