Roberto Baggio, che paura! Rapinato e picchiato in casa, guardando Italia-Spagna

Una brutta serata per il calcio italiano, visto il ko della Nazionale contro la Spagna nella fase a gironi degli Europei 2024 in Germania, e ancora peggio è andata a Roberto Baggio. Il Divin Codino è stato protagonista di una terribile disavventura con la sua famiglia. Secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere Veneto, una banda di ladri di almeno cinque persone, tutte armate, ha fatto irruzione nella villa di Altavilla Vicentina dell’ex campione nostrano.

Il tutto è accaduto, mentre Baggio e i suoi famigliari stavano guardando l’incontro citato in tv. Nella dinamica, uno dei rapinatori ha colpito Roby sulla fronte con il calcio della pistola e lo ha rinchiuso in una stanza insieme ai suoi cari. In questo modo, i criminali hanno potuto agire in maniera indisturbata, facendo incetta di tutti gli oggetti più preziosi.

Baggio è riuscito a liberarsi e, sfondata la porta, ha chiamato i Carabinieri, che sono intervenuti e hanno acquisito le immagini che la camera di videosorveglianza ha riportato. Per l’ex campione della Nazionale, qualche punto di sutura sulla fronte e un grandissimo spavento. Per fortuna, gli altri famigliari non hanno riportato ferite.