Quando la finale di Bolelli/Vavassori al Roland Garros: data, programma, orario, avversari, tv

Sabato 8 giugno andrà in scena la Finale del doppio maschile e ci saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori. I due azzurri, sulla terra rossa di Parigi, si sono ripetuti dopo l’atto conclusivo raggiunto negli Australian Open di quest’anno. In questo senso, Bolelli e Vavassori si sono presi una rivincita dopo quanto accaduto a Melbourne.

Quest’oggi infatti il piemontese e l’emiliano si sono ritrovati gli stessi avversari che si erano imposti in Australia, ovvero l’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden. Sullo score di 7-5 2-6 6-2 i nostri portacolori hanno avuto accesso all’atto conclusivo e vorranno chiudere il cerchio per entrare definitivamente nella storia.

Da capire quali saranno i rivali. Bisognerà attendere in quanto il programma del doppio maschile risente ancora della tanta pioggia caduta nei giorni precedenti. Nei fatti in semifinale ci sono lo spagnolo Granollers e l’argentino Zeballos, n.1 del seeding, che attendono la coppia vincente della sfida tra i due fratelli greci Tsitsipas e Arevalo/Pavic.

La Finale del Roland Garros 2024 del doppio maschile con Simone Bolelli e Andrea Vavassori protagonisti andrà in scena sabato 8 giugno sul Philippe Chatrier. Sarà possibile seguire la sfida in diretta tv su Eurosport2 HD e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi davvero nulla.

FINALE BOLELLI/VAVASSORI ROLAND GARROS 2024

Sabato 8 giugno

Court PHILIPPE-CHATRIER

Non prima delle 15.00 Bolelli/Vavassori vs vincente Granollers/Zeballos [1] vs (vincitore Tsitsipas Pe./Tsitsipas S. vs Arevalo/Pavic [9])

PROGRAMMA FINALE BOLELLI/VAVASSORI ROLAND GARROS 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport