Pentathlon, Alessandra Frezza non raggiunge le semifinali dei Mondiali di Zhengzhou

Si ferma immediatamente il percorso di Alessandra Frezza, unica azzurra iscritta alle qualificazioni dei Campionati Mondiali di pentathlon moderno di Zhengzhou, in Cina. Nelle qualificazioni odierne, infatti, la nostra portacolori si è fermata in ventisettesima posizione nel suo raggruppamento, non staccando quinti il pass per il prossimo turno.

Nel Gruppo A la migliore prestazione porta la firma dell’ungherese Michelle Gulyas con 1096 punti, quindi seconda la svedese Marlena Jawaid, con la bielorussa Anastasiya Prokopenko terza a quota 1091 a braccetto con la messicana Mariana Arceo e la sud-coreana Seungmin Seong. Alessandra Frezza, come detto, si è fermata in 27a posizione con 1052 punti.

Nel Gruppo B, invece, svetta la francese Elodie Clouvel con 1091 punti davanti alla ungherese Rita Erdos con 1090, quindi terza la spagnola Laura Heredia con 1084, mentre a 1082 troviamo le lituane Gintare Venckauskaite e Ieva Serapinate assieme alla sud-coreana Sunwoo Kim.

LE ATLETE QUALIFICATE

1 GULYAS Michelle HUN 1096

2 JAWAID Marlena SWE 1093

3 PROKOPENKO Anastasiya AIN 1091

4 ARCEO Mariana MEX 1091

5 SEONG Seungmin KOR 1091

6 CLOUVEL Elodie FRA 1091

7 FRENCH Kate GBR 1090

8 GUZI Blanka HUN 1090

9 EUDES Anais BEL 1090

10 BATASHOVA Uliana AIN 1090

11 ERDOS Rita HUN 1090

12 POTAPENKO Elena KAZ 1089

13 KANDIL Amira EGY 1089

14 VARLEY Jessica GBR 1089

15 JURT Anna SUI 1089

16 JANG Haeun KOR 1089

17 DOMINIAK Natalia POL 1088

18 ABDELMAKSOUD Salma EGY 1085

19 HEREDIA Laura ESP 1084

20 KIM Sunwoo KOR 1082

21 VENCKAUSKAITE Gintare LTU 1082

22 SERAPINAITE Ieva LTU 1082

23 HUREYEVA Viyaleta AIN 1081

24 OZYUKSEL Ilke TUR 1081

25 KHOKHLOVA Iryna UKR 1081

26 PRASIANTSOVA Iryna AIN 1079

27 LANGREHR Rebecca GER 1078

28 ISMAIL Malak EGY 1078

29 UCHIDA Misaki JPN 1078

30 WHITAKER Emma GBR 1078

31 GREEN Olivia GBR 1078

32 KIM Unju KOR 1078

33 MALISZEWSKA Anna POL 1077

34 BAUER Blanka HUN 1077

35 ZHANG Mingyu CHN 1076

36 VEGA Tamara MEX 1073