Pagelle MotoGP, GP Italia 2024: Bagnaia superbo in partenza, Bastianini implacabile nei finali

LE PAGELLE DEL GP ITALIA 2024

Francesco Bagnaia 9,5: meriterebbe forse un 10 per il suo weekend in generale, considerando anche la Sprint di ieri. Di fatto costruisce la vittoria odierna nelle prime due curve, recuperando quattro posizioni tra la San Donato e la Luco con grande aggressività e non mollando più la leadership della gara fino alla bandiera a scacchi. Impressionante il ritmo fino a metà gara, poi conserva un minimo margine (senza riuscire a fuggire via del tutto) su Martin non rischiando mai di subire un tentativo di sorpasso.

Enea Bastianini 8,5: pound per pound la sua miglior prestazione dell’anno. Efficace finalmente in partenza e soprattutto nei primi giri, resta nel gruppo di testa in terza posizione per quasi tutto il Gran Premio ma poi come di consueto si accende nel finale grazie ad un’ottima gestione delle gomme, rispondendo al sorpasso di Marquez e beffando Martin all’ultima curva per la piazza d’onore.

Jorge Martin 7,5: in un weekend difficile, in cui pesa soprattutto lo zero nella Sprint, disputa una gara da protagonista cercando fino in fondo di mettere pressione a Bagnaia per la vittoria. Un forcing che paga a caro prezzo negli ultimi due giri, non riuscendo a contenere la rimonta di Bastianini e lasciando sul piatto 4 punti in campionato all’ultima curva della gara.

Marc Marquez 6,5: dopo tre podi consecutivi nei GP, si deve accontentare di un quarto posto al di sotto delle aspettative per quanto visto tra venerdì e sabato, anche se a soli 2″ di distacco dal vincitore. Il Mugello non è mai stato il suo circuito favorito, quindi tutto sommato può ritenersi moderatamente soddisfatto per essersi avvicinato a -35 dal leader del Mondiale.

Pedro Acosta 7,5: terzo nella Sprint, quinto in gara. Di gran lunga il migliore dei piloti che non guidano una moto di Borgo Panigale. Non male per un rookie, che si concede il lusso di battere comunque diverse Ducati rifilando nel frattempo distacchi siderali alle KTM ufficiali.

Franco Morbidelli 6,5: finalmente qualche segnale di ripresa, dopo un avvio di stagione molto negativo. Resta ancora ampiamente staccato dalle altre tre Ducati GP24 (e dalla GP24 di Marc Marquez), ma i risultati ottenuti al Mugello devono rappresentare un trampolino per il suo rilancio anche in ottica mercato.

Fabio Di Giannantonio 7: conferma in gara il settimo posto della Sprint, effettuando dunque una nuova rimonta importante dalla 14ma posizione in griglia. Il risultato odierno però ha un peso specifico maggiore, perché davanti a sé non ci sono state cadute. Impietoso al Mugello il confronto con il compagno di squadra Marco Bezzecchi (voto 4), in grande difficoltà.

Aprilia 5: il layout del Mugello non esalta le caratteristiche della RS-GP, tuttavia l’ottava piazza di Viñales come miglior piazzamento nel Gran Premio di casa non può soddisfare la casa di Noale.