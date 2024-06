Nuoto, i convocati dell’Italia alle Olimpiadi: 36 azzurri selezionati per Parigi 2024

La Federazione Italiana Nuoto ha ufficializzato l’elenco completo della spedizione azzurra che prenderà parte tra poco più di un mese alle gare in piscina dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Saranno 36 (di cui 20 uomini e 16 donne) i nuotatori italiani presenti alla Defense Arena di Nanterre da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto, con Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci che si cimenteranno successivamente anche nella 10 km di fondo in acque libere.

Il più giovane della selezione tricolore sarà Carlos D’Ambrosio (a disposizione per la staffetta 4×200 stile libero dopo l’exploit del Settecolli), nato il 5 febbraio 2007, ma si sono qualificati anche altri due minorenni come Sara Curtis (19 agosto 2006) e Alessandro Ragaini (2 agosto 2006). Debutto assoluto nella Nazionale maggiore anche per Matilde Biagiotti, Giovanni Caserta e Viola Scotto di Carlo.

Fari puntati su tutti i big del movimento nostrano, che proveranno a recitare un ruolo da protagonisti nella rassegna a cinque cerchi. Stiamo parlando di Thomas Ceccon, Paltrinieri, Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi, Alberto Razzetti, Simona Quadarella e Benedetta Pilato. Ambizioni importanti anche per le staffette maschili 4×100 stile, 4×200 stile e 4×100 mista, nonostante una concorrenza di livello stellare.

Di seguito la lista completa dei 36 nuotatori italiani convocati per le Olimpiadi di Parigi:

CONVOCATI ITALIA NUOTO OLIMPIADI PARIGI 2024

DONNE

Lisa Angiolini

Matilde Biagiotti

Costanza Cocconcelli

Sara Curtis

Giulia D’Innocenzo

Francesca Fangio

Sara Franceschi

Emma Virginia Menicucci

Sofia Morini

Margherita Panziera

Benedetta Pilato

Simona Quadarella

Giulia Ramatelli

Viola Scotto di Carlo

Ginevra Taddeucci

Chiara Tarantino

UOMINI

Giacomo Carini

Giovanni Caserta

Thomas Ceccon

Paolo Conte Bonin

Carlos D’Ambrosio

Luca De Tullio

Marco De Tullio

Leonardo Deplano

Manuel Frigo

Matteo Lamberti

Michele Lamberti

Nicolò Martinenghi

Filippo Megli

Alessandro Miressi

Gregorio Paltrinieri

Alessandro Ragaini

Alberto Razzetti

Matteo Restivo

Ludovico Blu Art Viberti

Lorenzo Zazzeri