Nuoto, David Popovici scalda i motori nei 100 sl a Belgrado. Romanchuk il migliore nelle batterie degli 800 sl

Andata in archivio la seconda giornata di batterie degli Europei 2024 di nuoto in corsie a Belgrado (Serbia). Nello Sports Centre Milan Gale Muškatirovic è terminato un day-2 con risultati interessati di una manifestazione che risente delle tante assenze, tra cui quelle dei nuotatori azzurri. L’Ital-nuoto sarà al via del Trofeo Settecolli (21-23 giugno), per andare a definire la squadra che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi.

Nelle heat dei 100 stile libero maschile il campione d’Europa in carica, detentore del primato continentale, David Popovici ha mostrato segnali di vitalità. Il rumeno ha toccato la piastra in 47.90 precedendo il serbo Andrej Barna (48.14) e i due magiari Nandor Nemeth (48.40) e Kristof Milak (48.41). Vedremo nel pomeriggio cosa accadrà.

Nei 100 rana donne l’israeliana Anastasia Gorbenko ha fatto vedere le sue qualità eclettiche in vasca, svettando nelle batterie con il tempo di 1:06.15. Attenzione però all’estone Eneli Jefimova (1:06.67) che con la sua nuotata potente potrebbe far saltare il banco. Nei 50 delfino donne la migliore è stata la svedese Sara Juvenik in 26.01 e si prevede una sfida serrata con la slovacca Tamara Potocka (26.12).

Nei 200 dorso uomini il favorito svizzero Roman Mityukov ha dato seguito a quanto previsto sulla carta, realizzando il miglior tempo di 1:57.19 davanti all’israeliano David Gerchik (1:57.48) e all’ucraino Oleksandr Zheltiakov (1:58.39). A proposito di Ucraina, Mykhailo Romanchuk ha stampato il miglior riscontro nelle heat degli 800 stile libero uomini di 7:48.22 e si candida per l’oro. Proveranno a contrastarlo l’ungherese Zalan Sarkany (7:50.36) e il greco Dimitrios Markos (7:50.38).

A chiusura del cerchio la Polonia è stata la migliore squadra nella 4×100 mista mixed in 3:48.90, ma attenzione all’Ungheria (quinta nelle heat in 3:50.95) che nel pomeriggio potrebbe fare la differenza. Dalle 18.30 si terranno semifinali e Finali.