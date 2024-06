Nuoto artistico oggi in tv, Europei 2024: orari, programma 11 giugno, streaming, italiani in gara

Gli Europei di nuoto artistico sono protagonisti assoluti in questi primi giorni a Belgrado. Dopo la prima finale della prova tecnica a squadre, verranno assegnate altri due titoli continentali, e vedremo anche all’opera il nostro Giorgio Minisini.

Il fuoriclasse del nuoto artistico italiano ha dato disponibilità a partecipare a questa tornata di gare, non avendo in programma le Olimpiadi di Parigi, e punta al quinto oro continentale della sua carriera dopo i quattro del 2022, tra cui proprio nel solo tecnico in cui sarà impegnato domani. Nel primo pomeriggio spazio anche per Valentina Bisi, in caccia di riscatto nella finale del solo tecnico delle 16.30, mentre saranno Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice le rappresentanti azzurre nei preliminari del duo libero.

La diretta tv della finale del solo tecnico degli Europei 2024 di nuoto artistico sarà affidata a Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, infine per quanto riguarda la diretta live testuale di tutte le gare in programma, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO 2024

Martedì 11 giugno

10.30 NUOTO ARTISTICO Duo libero, preliminari (RIZEA Sarah Maria, VERNICE Flaminia)

16.30 NUOTO ARTISTICO Solo tecnico, finale (BISI Valentina) – Diretta tv su Rai Sport HD

19.30 NUOTO ARTISTICO Solo tecnico maschile, finale (MINISINI Giorgio)

