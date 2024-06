Nuoto artistico oggi in tv, Europei 2024: orari, programma 10 giugno, streaming, italiani in gara

Prendono oggi il via gli Europei di nuoto artistico di Belgrado. Una competizione continentale che non vedrà ai nastri di partenza molte nazionali rimaneggiate in vista dei prossimi Giochi Olimpici. E anche l’Italia non ha fatto eccezione, con Patrizia Giallombardo che potrà concedersi più di un esperimento.

Nella formazione del Team Tecnico c’è infatti Marta Murru: per la ligure è il ritorno alle competizioni dopo oltre un anno ferma per maternità. Ma dal 14 novembre scorso, giorno di nascita di Anita, Marta ha lavorato per tornare alle competizioni riuscendo così a presenziare a questi Europei. Nel singolare spazio invece alle giovanissime Valentina Bisi, campionessa italiana juniores invernale a Riccione, e Flaminia Vernice, che sta facendo le sue prime esperienze in Coppa del Mondo.

Gli Europei di nuoto artistico, di scena a Belgrado (Serbia) dal 10 al 14 giugno, saranno trasmessi in diretta televisiva da RaiSport HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO ARTISTICO 2024

Lunedì 10 giugno

10.30 Solo libero preliminari (Valentina Bisi, Flaminia Vernice)

16.30 Team tecnico Finale (Beatrice Esegio, Marta Murru, Giorgia Lucia Macino, Sarah Maria Rizea, Sophie Tabbiani, Valentina Bisi, Carmen Rocchino, Flaminia Vernice, Beatrice Andina, Alessia Macchi)

