NASCAR, la città della musica attende la Cup Series

L’estate della NASCAR Cup Series continua senza sosta con l’appuntamento di Nashville in Tennessee. La città della musica attende la principale categoria americana per quanto riguarda le stock car, un nuovo round da non perdere in attesa della lunga volata verso i Playoffs che inizieranno a settembre.

Il catino di questo week-end, presente nei piani della Cup Series solamente dal 2021 dopo una significativa ristrutturazione, è il più lungo della serie completamente in cemento, primato che precedentemente apparteneva all’impianto di Dover.

La struttura, completamente chiusa dal 2011, è stata messa a nuovo da Speedway Motorsports, società che gestisce gran parte delle strutture in cui gareggia la NASCAR Cup Series compreso il Bristol Motor Speedway che sorge in Tennessee. Il tracciato è in ogni caso molto particolare con quattro curve composte da una pendenza di 14 gradi ed una metratura complessiva di 1.333 miles (2.145 km).

Chevrolet è l’auto da battere in quel di Gladeville, località in cui sorge il circuito. Il marchio di General Motors ha infatti vinto tutte le tre edizioni disputate sino ad ora, due con Hendrick Motorsports ed una con Trackhouse Racing. In merito citiamo le gioie di Kyle Larson (2021), Chase Elliott (2022) e Ross Chastain (2023), presenti nell’ordine nell’albo d’oro dell’Ally 400.