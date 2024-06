NASCAR Cup Series, Ryan Blaney svetta con Ford in Iowa

Prima affermazione stagionale per Ryan Blaney, campione in carica della NASCAR Cup Series che finalmente ritrova il primo posto nella particolare location che sorge nello Stato dell’Iowa. Il #12 di Penske e Ford accede quindi automaticamente ai Playoffs di fine anno firmando l’11ma vittoria in carriera.

William Byron (Liberty University Chevrolet #24) e Chase Elliott (NAPA Auto Parts Chevrolet #9) hanno concluso nell’ordine abbattendo la concorrenza capitanata da Ricky Stenhouse Jr. (Kroger/NOS Energy Drink Chevrolet #47), Joey Logano (Shell Pennzoil Ford #22) e la Ford Mustang #4 Overstock.com di Josh Berry.

Blaney, dopo aver ceduto la Stage 1 a Kyle Larson (HendrickCars.com Chevrolet #24), ha ripreso la scena per il finale del primo storico evento della Cup Series in Iowa, catino molto particolare che negli ultimi anni è stato principalmente usato dalla NTT IndyCar Series.

La più importante categoria americana riservata alle stock car si appresta ora per una nuova intensa settimana d’azione presso il New Hampshire Motor Speedway in quel di Loudon. Inizia a crescere l’agitazione da Playoffs, l’inizio della parte cruciale del campionato è sempre più vicino,