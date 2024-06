NASCAR Cup Series, Larson mette tutti in riga a Sonoma

Kyle Larson ha vinto la prova di Sonoma della NASCAR Cup Series. Terza affermazione della stagione, la 26ma in carriera, per il padrone di casa di Hendrick Motorsports, perfetto nel finale a recuperare ed a superare Martin Truex Jr #19 e Chris Buescher #17.

Il 31enne californiano ha fatto la differenza, la Chevrolet #19 del Joe Gibbs Racing e la Ford Mustang #17 del RFK Racing hanno provato ad ostacolare l’americano, una missione particolarmente complicata che puntualmente non è stata eseguita.

Larson ha quindi allungato verso la vittoria senza caution, l’ex campione della serie ha vinto con otre 4 secondi di margine nei confronti di Michael McDowell (Front Row Motorsports Ford #34), Buescher #17, Chase Elliott (Hendrick Chevrolet #9) e Ross Chastain (Trackhouse Racing Chevrolet #1).

IL vincitore dell’edizione 2024 della tradizionale corsa a Sonoma della NASCAR Cup Series può in ogni caso festeggiare visto il rilascio da parte dell’organizzatore del permesso per accedere ai Playoffs regolarmente. Ricordiamo infatti l’assenza di Larson in occasione della Coca-Cola 600 di Charlotte di fine maggio visti gli impegni in quel di Indianapolis 500, un’assenza che poteva pregiudicagli la corsa verso la Cup Series 2024 (ogni pilota deve correre tutte le gare a meno di dispensa da parte della NASCAR). Prossima tappa in Iowa tra sette giorni, ovale tutto da scoprire che può regalare sorprese.