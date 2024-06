MotoGP, Marco Bezzecchi vicino all’Aprilia Racing nel 2025

Ne aveva parlato anche l’amministratore delegato di Aprilia Racing, Massimo Rivola: “Se Maverick Viñales andrà altrove, punteremo su un pilota italiano“. I pezzi del puzzle stanno andando al loro posto e a Noale stanno facendo le cose per bene, per avere a loro disposizione una coppia di piloti in grado di puntare al meglio possibile in MotoGP e contrastare lo strapotere della Ducati.

A Borgo Panigale hanno deciso di puntare sul duo super competitivo e di grande impatto mediatico formato da Francesco Bagnaia e Marc Marquez dall’anno venturo. Enea Bastianini lascerà la Rossa per accasarsi in KTM, stesso marchio con cui Viñales gareggerà nel 2025. In questo modo l’Aprilia, tenendo conto anche del ritiro di Aleix Espargaró al termine di questo campionato, ha dovuto agire.

La prima operazione è stata quella dell’ingaggio dell’attuale leader del campionato, Jorge Martin. Lo spagnolo era stato chiaro: “Se non sarò nel team ufficiale Ducati, allora prenderò in considerazione altre opzioni“. E così la situazione si è creata e in breve tempo si è trovato un accordo.

Resta da capire quale sarà il compagno di squadra di Martin e tutto lascia pensare che sarà Marco Bezzecchi. Il romagnolo da tempo ambisce a una moto Factory e le difficoltà con la GP23 del Team VR46 potrebbero portare a questo addio alla squadra di Valentino Rossi. Ne ha parlato nelle ultime ore anche Autosport. Se ciò dovesse accadere, si andrebbe a comporre un’accoppiata che fu in lotta nel 2018 per il titolo di Moto3.