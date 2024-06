MotoGP, Marco Bezzecchi sarà in Aprilia dal 2025: accordo pluriennale con il romagnolo

L’ufficialità è arrivata. Aprilia Racing ha confermato che Marco Bezzecchi (attualmente in forza al Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ha sottoscritto un accordo pluriennale per essere al fianco dello spagnolo Jorge Martin (attuale leader del Mondiale 2024 di MotoGP con Prima Pramac Racing) nel team ufficiale della Casa di Noale a partire dal 2025 nel massima cilindrata.

Bezzecchi aveva come obiettivo competere con una moto Factory e l’occasione si è presentata, confermando alcuni rumours che già da tempo circolavano nel Circus delle due-ruote. Approdato in classe regina nel 2022, Bezzecchi ha conquistato nove podi tra cui tre vittorie, mentre l’anno passato ha chiuso la stagione in terza posizione nel campionato.

E così va a comporsi un’accoppiata di piloti molto interessante e rivali nel Mondiale 2018 di Moto3. In questo modo ha commentato il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola: “Diamo il benvenuto a uno dei migliori talenti italiani, che ha dimostrato il proprio valore fin dall’esordio nelle categorie minori e, soprattutto lo scorso anno in MotoGP, con ottime prestazioni e vittorie addirittura anche in fuga“, le parole del manager italiano.

“Non vediamo l’ora di abbracciare a Noale anche il Bez; il binomio moto italiana e pilota italiano è molto affascinante, ma ancor di più la coppia di piloti che si andrà a formare con Jorge. Siamo davvero soddisfatti della nostra lin- up per il 2025, Martín e Bezzecchi rappresentavano la nostra prima scelta per età, talento, grinta e determinazione e con loro possiamo scrivere una nuova e importante pagina di Aprilia Racing“, ha concluso Rivola.