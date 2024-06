MotoGP, Marco Bezzecchi: “Andare in un team factory era il mio sogno, ad Assen posso tornare in alto”

Marco Bezzecchi non sta vivendo una stagione semplice: il pilota della Pertamina VR46 è undicesimo nel Mondiale ed è alla ricerca delle migliori sensazioni smarrite dall’anno scorso. Già è stato ufficializzato il passaggio all’Aprilia nella prossima stagione, mentre il riminese cerca di risollevare questo 2024 che finora non gli ha regalato grandi soddisfazioni.

Queste le sue parole in conferenza stampa prima del weekend di Assen, in Olanda: “Questa pista è davvero fantastica, qui ci sono delle curve davvero lunghe e veloci, quindi mi piace davvero tantissimo girare. Negli ultimi anni me la sono cavata bene e spero di ottenere un buon risultato dopo questa pausa, siamo riusciti a ricaricare un po’ le batterie e spero di portare a casa un buon weekend“.

Sul passaggio in Aprilia dall’anno prossimo: “E’ il sogno di tutti i piloti diventare un pilota factory, il mio obiettivo era quello di crescere, di migliorare le competenze di guida e la mia esperienza in MotoGP e poi poter essere il pilota che rappresenta il brand è davvero un onore“.

Sul legame con Valentino Rossi: “L’anno scorso Valentino Rossi non mi ha costretto di rimanere in VR46, mi ha fatto un’offerta e ho deciso di non andare in Pramac. Gli ho chiesto consigli e lui ha compreso subito la mia decisione di andare in Aprilia. Sognavo questo traguardo dall’inizio della carriera e alla fine era contento per me e per il mio sviluppo della carriera“.

Ancora sulla prossima esperienza in un team factory: “Sarà la prima esperienza di questo tipo, quindi non so come mi troverò. Sarà comunque completamente diverso rispetto a un team cliente. Tanti amici sono passati dai team factory e loro mi hanno dato diversi consigli, a partire da Pecco Bagnaia“.