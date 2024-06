MotoGP, Marc Marquez: “Buone sensazioni al mattino, meno al pomeriggio. Confido nella top6 domani”

Marc Marquez non è soddisfatto a pieno al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio d’Olanda, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Assen la cosiddetta “Università delle moto”, infatti, il pilota del team Ducati Gresini, dopo una positiva P1, ha mosso un passo indietro nel turno pomeridiano, chiudendo a debita distanza dal due-volte campione che del mondo.

Il miglior tempo della giornata lo ha messo a segno Francesco “Pecco” Bagnaia in 1:31.340 (nuovo record di Assen) con 65 millesimi su Maverick Vinales e 2320 su Alex Marquez. Quarto crono per Aleix Espargarò a 472, quinto per Jorge Martin a 489, mentre è sesto Marc Marquez a 511. Settima posizione per Brad Binder a 526 millesimi dalla vetta, ottava per Enea Bastianini a 530, nona per Raul Fernandez a 569 mentre completa la top10 Franco Morbidelli a 673.

Al termine del venerdì sulla pista olandese, il pilota otto volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni a Marca: “Buone sensazioni, abbastanza buone in questo venerdì. Soprattutto stamattina. Sono uscito e mi sentivo come se non ci fossimo fermati, mi sono trovato subito molto a mio agio con la moto. Questo pomeriggio è vero ci ho messo un po’ di più. Pensiamo di sapere perché domani lo confermeremo. Ci sono due piloti che sono sopra gli altri: uno che è quasi due gradini sopra, l’altro un gradino sopra “siamo praticamente alla pari. L’obiettivo di domani? Trovarmi nelle prime due file in qualifica. Al massimo in terza”.