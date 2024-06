Mattia Furlani, Olimpiadi Parigi 2024 sport: scheda e giorni di gara

Mattia Furlani ha regalato grandissime magie nel 2024, conquistando la medaglia d’argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor e agli Europei all’aperto, in entrambe i casi dopo dei bei duelli contro il titano greco Miltiadis Tentoglou. Il 19enne laziale è indubbiamente il nuovo grande nome dell’atletica tricolore ed ha un talento naturale: forte di un personale di 8.38 metri siglato a Roma poche settimane fa, l’azzurro ha tutte le carte in regola per lottare per una medaglia alla sua prima apparizione ai Giochi.

Nome: Mattia

Cognome: Furlani

Luogo e data di nascita: Marino (Roma), 7 febbraio 2005

Sport e discipina: atletica (salto in lungo)

Quando gareggia: domenica 4 agosto (qualificazioni), eventuale martedì 6 agosto (finale)