Lorenzo Musetti ai quarti a Stoccarda: prossimo avversario e precedenti, c’è un ritiro sull’erba

Lorenzo Musetti ha sconfitto Dominik Koepfer e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 250 di Stoccarda. Il tennista italiano ha saputo rimontare da una situazione disperanza contro il tedesco: dopo aver perso il primo set ed essersi trovato sotto per 5-3 nel tie-break della seconda frazione, l’azzurro ha invertito la rotta ed è riuscito a imporsi sul padrone di casa con il punteggio di 6-7(9), 7-6(5), 6-3, guadagnando così il diritto di proseguire la propria avventura sull’erba teutonica.

Lorenzo Musetti sta cercando di alzare i colpi anche su una superficie a lui tradizionalmente poco gradita, dopo aver trascinato Novak Djokovic al quinto set in occasione del terzo turno del Roland Garros. Il toscano se la dovrà ora vedere con il kazako Alexander Bublik, che ha regolato il serbo Hamad Medjedovic in due set. In palio l’approdo alla semifinale da disputare contro chi riuscirà ad avere la meglio nello spicchio di tabellone che comprende Berrettini-Shapovalov e Duckworth-Shelton.

Il 22enne, attuale numero 30 al mondo, se la dovrà vedere con il 26enne, numero 17 del ranking ATP. I due precedenti sono favorevoli al kazako: nel 2022 si impose ai sedicesimi di finale del Queen’s (dunque sempre sull’erba), vincendo il primo set per 6-3 e godendo poi del ritiro del rivale; a inizio 2024 ebbe la meglio per 6-3, 6-7(4), 7-5 nei quarti di finale del torneo di Adelaide (dunque sul cemento). Il toscano proverà a invertire la rotta.