Judo, i ranking olimpici definitivi: il ripescaggio di Savita Russo regala all’Italia il 12° pass per Parigi

Il biennio di qualificazione olimpica del judo (dal 24 giugno 2022 al 23 giugno 2024) per i Giochi di Parigi è ufficialmente andato in archivio con la pubblicazione dei ranking definitivi, dai quali verranno distribuiti tutti i pass a cinque cerchi in palio. Bilancio trionfale per l’Italia, che verrà rappresentata da 12 atleti (7 donne, 5 uomini) e potrà quindi partecipare anche al Team Event.

Qualificati direttamente per le Olimpiadi Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Kim Polling nei 70 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Asya Tavano nei +78 kg, Matteo Piras nei 66 kg, Manuel Lombardo nei 73 kg, Antonio Esposito negli 81 kg, Christian Parlati nei 90 kg e Gennaro Pirelli nei 100 kg.

In extremis si è aggiunta all’elenco Savita Russo, ripescata tramite quota continentale (l’ultima delle 12 a disposizione) nei 63 kg dopo aver conquistato in stagione uno splendido bronzo europeo. Nelle prossime due settimane i vari Comitati Olimpici Nazionali dovranno sciogliere gli ultimi ballottaggi (per i “doppioni” nelle singole categorie), ma la situazione dovrebbe essere ormai definitiva in attesa di capire se verranno ammessi dal CIO tutti i russi qualificati.

Di seguito i ranking olimpici definitivi:

Miglior italiana: Savita Russo, 39ma con 1461 punti.

