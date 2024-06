Jasmine Paolini può scalare il ranking a Eastbourne! Cosa deve fare per diventare n. 6 del mondo?

Jasmine Paolini si è qualificata in maniera brillante alle semifinali del torneo WTA 500 di Eastbourne, regolando nell’ordine la belga Elise Mertens e la britannica Katie Boulter. L’azzurra si è guadagnata con pieno merito il diritto di tornare in campo sull’erba britannica, dove sfiderà la russa Daria Kasatkina nella giornata di venerdì 28 giugno (secondo match dalle ore 12.00).

Dopo aver raggiunto la finale al Roland Garros, la toscana si è replicata anche su un’altra superficie e ora vuole giungere in fondo a questa kermesse per poi lanciarsi con grande entusiasmo verso Wimbledon. La 28enne ha messo nel mirino anche la possibilità di scalare ulteriormente il ranking WTA.

Jasmine Paolini occupa attualmente il settimo posto con 4.228 punti all’attivo: battendo Kasatkina e raggiungendo l’atto conclusivo volerebbe a quota 4.358, ma non migliorerebbe il proprio piazzamento. Per salire di un gradino, infatti, la nostra portacolori dovrà alzare al cielo il trofeo: in quel caso si isserebbe a 4.533 punti, scavalcherebbe la ceca Marketa Vondrousova (4.463) e diventerebbe la nuova numero 6 del mondo. La finale sarebbe contro la vincente della sfida tra la canadese Fernandez e la statunitense Keys.

RANKING WTA DI JASMINE PAOLINI

Ranking con la semifinale a Eastbourne: settima con 4.428 punti.

Ranking con l’eventuale finale a Eastbourne: settima con 4.358 punti.

Ranking con l’eventuale vittoria a Eastbourne: sesta con 4.533 punti.