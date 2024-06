Jannik Sinner portato in trionfo a Sesto Pusteria per il numero 1: oggi pomeriggio festa con la Davis

Festeggiamenti in grande stile a Sesto Pusteria, località natale di Jannik Sinner. L’altoatesino insieme ai suoi conterranei potrà festeggiare questo pomeriggio il numero 1 del mondo e per l’occasione anche la conquista della Coppa Davis.

Sinner sarà accolto dal sindaco di Sesto, Thomas Summerer, dai rappresentanti degli enti locali e da tanti tifosi arrivati in Alto Adige pronti a celebrare questo straordinario traguardo. Dopo aver fatto un tour da Nord a Sud in Italia, la Coppa Davis sarà portata per l’occasione a Sesto per essere ammirata dai fan che saranno presenti.

L’appuntamento è fissato alle 14.00, quando Jannik arriverà davanti al Municipio e firmerà il Libro d’onore del Comune, insieme al sindaco e al presidente della Provincia. Alle ore 14.30 Jannik raggiungerà il padiglione adibito al tennis tennis, al quale il pubblico non potrà accedere, dove l’azzurro festeggerà con i giovani allievi dei tennis club dell’Alta Pusteria da cui è partito da bambino.

Diretta della celebrazione a Jannik Sinner che sarà in chiaro su Supertennis a partire dalle 14.00 con alcuni collegamenti e approfondimenti da Sesto Pusteria, laddove venne alla luce colui che è diventato ad oggi il miglior tennista della storia del tennis italiano.