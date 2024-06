Il tabellone di Berrettini a Halle: tanti possibili test importanti verso Wimbledon

Si preannuncia un percorso difficile e allo stesso tempo molto utile per Matteo Berrettini all’ATP 500 di Halle, in programma (a livello di main draw) da lunedì 17 a domenica 23 giugno. Il romano, protagonista di una bella cavalcata a Stoccarda questa settimana al rientro in campo dopo alcune settimane di stop e al debutto stagionale sull’erba, proverà a recitare un ruolo da protagonista anche nello storico feudo di Roger Federer.

L’ex numero 6 del ranking mondiale, ammesso direttamente nel tabellone principale grazie allo Special Exempt (essendo ancora in corsa a Stoccarda), è stato sorteggiato al primo turno contro un giocatore che uscirà dalle qualificazioni. In caso di esito positivo, il finalista di Wimbledon 2021 se la vedrebbe agli ottavi con il vincente del match tra il russo Andrey Rublev (quarta testa di serie del seeding) e l’americano Marcos Giron.

Rublev è un avversario ovviamente temibile, ma l’erba non esalta particolarmente il suo gioco fatto di regolarità e accelerazioni da fondo campo. Discorso diverso per un eventuale match ai quarti contro il polacco Hubert Hurkacz, big server in grado di dare fastidio anche a chiunque sui prati. Se dovesse arrivare in semifinale, si profilerebbe all’orizzonte una possibile sfida contro il padrone di casa fresco finalista a Parigi Alexander Zverev.