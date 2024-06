GTWC Europe, inizia il week-end della 24h di Spa

Scatta ufficialmente il week-end della 24h di Spa, la più importante competizione GT al mondo che come sempre sarà valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e per l’Intercontinental GT Challenge.

Mercedes detta il ritmo nella FP1 con Lucas Auer, il tedesco di Winward n. 48 ha avuto la meglio nei confronti di Schumacher CLRT Porsche n. 22, GetSpeed Mercedes n. 2 ed HAAS RT Audi n. 28.

27mo posto per la BMW M4 GT3 n. 46 Team WRT di Valentino Rossi/Maxime Martin/Raffaele Marciello al termine di un turno che ha visto tre sospensioni per alcuni problemi in pista.

La giornata in pista continuerà con la seconda sessione di libere in vista delle qualifiche di questa sera. Ricordiamo che vi sono 66 auto al via e non 67 come previsto visto il forfait da parte della Lamborghini n. 85 Iron Dames in seguito ad un incidente in North America da parte di Sarah Bovy nello scorso week-end.