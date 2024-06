Golf, MacIntyre e Fox condividono la testa al giro di boa dell’RBC Canadian Open

Un putt imbucato da poco più di quattro metri al tramonto del secondo giro dà a Ryan Fox il -10, e l’aggancio in vetta allo scozzese Robert MacIntyre al giro di boa dell’RBC Canadian Open. Un’altra giornata meravigliosa in Ontario, dove il PGA Tour fa tappa questa settimana. Per il tandem di testa due colpi di vantaggio sul più immediato degli inseguitori, Joel Dahmen, in una classifica comunque abbastanza sgranata.

È partito la mattina MacIntyre, che va a caccia della prima vittoria in 45 partenze sul circuito americano, trovando il suo secondo giro consecutivo senza bogey. Lo scozzese ha messo insieme quattro birdie per chiudere le seconde diciotto buche in 66 colpi, e rimanere in testa da solo per quasi tutta la giornata. Ci è riuscito solo il neozelandese, che ha iniziato dalla dieci con una sequenza di birdie-par andata avanti fino alla sedici. Altri due colpi guadagnati per Fox alla 4 e alla 5 per andare una prima volta a -10, ma subito dopo è arrivato il bogey al par 3 della 6. Poi una buca nove giocata in maniera perfetta per metter un tandem più abituato a giocare sul DP World Tour davanti a tutti in America.

Il primo statunitense in classifica è appunto Dahmen, staccato di due lunghezza dai leader. Il suo -8 totale è frutto di un 65 nel venerdì americano, fatto di costanza (5 birdie dalla terza alla tredicesima buca) e nessuna sbavatura. Il canadese MacKenzie Hughes ha due eagle, e due bogey nelle ultime due, sulla sua carta per il 64 (-6) di giornata, che lo porta ad agganciare in quarta posizione Andrew Novak (67) e David Skinns, con l’inglese al comando dopo il primo giro che oggi fatica parecchio e non va oltre uno scialbo 71 (+1).

Sul percorso dell’Hamilton Golf and Country Club settima posizione a -6 per un trio tutto americano: Trace Crowe (68), Sean O’Hair (71) e soprattutto Sam Burns (71). Mentre altri tre statunitensi chiudono la top-10 al decimo posto con il punteggio di -5: Sam Stevens (68), Zac Blair (68) e Ben Griffin (65). Il campione in carica Nick Taylor ha mancato il taglio con i round 72 e 71, non riuscendo così a ripetere l’impresa dell’anno scorso quando è diventato il primo canadese a vincere l’evento dal 1954. Giornata molto negativa per Rory McIlroy, con il nordirlandese che gira in 74 (+2) per tornare a -2 complessivo e scendere in trentesima piazza.