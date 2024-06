Golf, giro favoloso di Tom Kim che si prende la testa solitaria del Travelers Championship

Ultimo Signature Event della stagione sul PGA Tour, e Tom Kim vuole lasciare il segno. Sempre particolare la settimana dopo il Major, ma uno straordinario neo ventiduenne realizza un giro meraviglioso e si prende la testa solitaria del Travelers Championship 2024. Il coreano è protagonista di diciotto buche praticamente perfette, con otto birdie e nessun bogey per un totale di -8 e due colpi di vantaggio sui più immediati inseguitori.

Kim, che compie oggi ventidue anni, ha festeggiato il suo compleanno in compagnia di Scottie Scheffler (che a sua volta oggi spegne 28 candeline) abbuffandosi di pizza, una serata che per come ha giocato dovrebbe ripetere più spesso. Il coreano ha iniziato forte (tre colpi guadagnati nelle prime otto), ma soprattutto ha concluso con due birdie consecutivi per staccarsi dalla concorrenza. Un quartetto in seconda posizione composto da grandi nomi, tutti americani: Akshay Bhatia, Rickie Fowler, Will Zalatoris e Kurt Kitayama.

Tutti i primi cinque hanno già vinto sul circuito americano, con Kim che va a caccia del quarto successo. Dopo uno US Open da dimenticare reagisce subito il dominatore incontrastato del golf mondiale, con Scheffler che è nel folto gruppo in sesta posizione con il punteggio di -5. Il neo ventottenne ha già cinque vittorie quest’anno e ha mancato la top 10 solo due volte, inclusa la scorsa settimana, quando ha ottenuto il suo peggior piazzamento in nove major da quando ha mancato il taglio al PGA Championship 2022.

Sul magnifico percorso del TPC River Highlands a completare la top-10 in decima piazza con l’americano ci sono altri nomi pesanti: Xander Schauffele, Cameron Davis, Tony Finau, Taylor Pendrith, MacKenzie Hughes e Patrick Rodgers. Una classifica cortissima con 25 giocatori racchiusi in cinque colpi, che diventano tre se si esclude il leader. Il grande assente di questa settimana è Rory McIlroy, con il nordirlandese che dopo il dramma del finale dello US Open ha deciso di prendersi una pausa rimandando l’appuntamento con il rientro in campo a metà luglio, ad appena una settimana dall’inizio dell’Open Championship.