Giro del Belgio 2024, Søren Wærenskjold si ripete a crono un anno dopo. Quarto Affini

Un anno dopo Søren Wærenskjold trionfa nuovamente nella cronometro del Giro del Belgio. Dopo il successo nell’edizione 2023, il norvegese, che è anche campione nazionale, trionfa pure nel 2024 in una frazione tutta all’interno di Beringen di 12 chilometri. Si tratta dell’ottavo successo in carriera per il corridore della Uno-X Mobility, che ovviamente indosserà la maglia di leader.

Wærenskjold si è imposto con due secondi di vantaggio sul ceco Mathias Vacek (Lidl-Trek), mentre in terza posizione ha concluso il belga Rune Herregodts (Intermarché – Wanty) con un ritardo di 10 secondi.

Buona prestazione per Edoardo Affini (Team Visma | Lease a Bike), giunto quarto al traguardo ad 11 secondi dal vincitore. L’azzurro ha preceduto il belga Alex Segaert (Lotto Dstny) ed il danese Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), entrambi staccati rispettivamente di 12 e 14 secondi.

Domani ci sarà la seconda tappa di 184 chilometri da Merelbeke a Knokke-Heist. Un’occasione per i velocisti e dunque attenzione nuovamente proprio a Wærenskjold, che difenderà quasi sicuramente la maglia di leader e potrebbe anche concedere il bis.