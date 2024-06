Giovanni Malagò: “Supereremo il record di italiani qualificati alle Olimpiadi. Siamo orgogliosi”

Quando manca poco più di un mese alla cerimonia inaugurale (prevista il 26 luglio) dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, il bilancio non può che essere ampiamente positivo in casa Italia per quanto riguarda il lungo percorso di qualificazione a cinque cerchi. Ad oggi sono 362 i pass azzurri ufficializzati dal CONI, ma nelle prossime settimane ci si potrà avvicinare addirittura a quota 400 stabilendo un nuovo record nazionale.

“Oggi abbiamo 362 qualificati per le Olimpiadi di Parigi, supereremo il record assoluto di tutti i tempi realizzato a Tokyo. In ogni disciplina individuale presente alle Olimpiadi abbiamo almeno un rappresentante italiano. Siamo molto orgogliosi di questo risultato. E si presuppone che se hai più frecce nel tuo arco c’è più probabilità di fare risultato“, ha dichiarato quest’oggi il Presidente del CONI Giovanni Malagò (fonte: Ansa).

La spedizione tricolore a Parigi sarà molto ambiziosa e competitiva, di conseguenza l’obiettivo deve essere quello di confermare almeno il numero di titoli (10) e medaglie (40) ottenuti nell’ultima edizione di Tokyo, anche se per difendere un posto nella top10 del medagliere (risultato conseguito negli ultimi sette Giochi Olimpici Estivi di fila) potrebbe servire qualcosa in più.