Giovanni Malagò si pronuncia: “Ciclismo e maratona sono il miglior spot del nostro Paese”

Reduci dai successi negli Europei 2024 di atletica leggera, la squadra italiana si avvicina sempre di più agli imminenti Giochi Olimpici di Parigi 2024. L’obiettivo sarà quello di fare meglio delle 40 medaglie vinte tre anni fa a Tokyo. Un target molto ambizioso, considerando un livello di concorrenza sempre più alto.

Nella conferenza stampa di presentazione della mostra-evento “Ciclismo Tricolore – Le maglie più rappresentative” presso la Galleria dei Presidenti a Palazzo Montecitorio, il presidente del CONI, Giovanni Malagò, però ha voluto sottolineare quanto e come: “Ciclismo e maratona rappresentano in assoluto il migliore spot per il nostro Paese perché sono il più grande mezzo di promozione possibile“.

“Non c’è un luogo del Paese dove non ci pratichi il ciclismo. È la prima volta che si espongono le maglie di una nazionale. L’Italia è da sempre ai vertici dello sport mondiale, il ciclismo è la terza federazione per numero di medaglie. Non mi sembra semplice superare l’atletica visto come è andata agli europei, ma non escludo niente“, ha sottolineato Malagò.

“La prima medaglia del ciclismo è del 1900, e questo rappresenta un lungo legame tra questo sport e le Olimpiadi“, ha concluso il n.1 dello sport italiano.