Giovanni Malagò: “Gli Europei di atletica? Ben auguranti pensando a Parigi 2024”

Una settimana incredibile. Gli Europei di atletica leggera a Roma hanno rivelato al “Vecchio Continente”, e non solo, un’Italia stratosferica sotto il profilo delle prestazioni e delle medaglie all’interno e all’esterno dello stadio Olimpico.

Medaglie arrivate dai concorsi e dalle gare in pista: un eccellente viatico verso le Olimpiadi di Parigi 2024, dove la squadra azzurra dovrà idealmente “difendere” i 5 ori ottenuti ai Giochi di Tokyo.

Sui meravigliosi risultati ottenuti dall’Italia, è intervenuto il presidente del CONI, Giovanni Malagò, che al termine di un’iniziativa tenutasi a Terni, in Umbria, ha detto: “Gli Europei di atletica? Al di là di ogni più rosea previsione – riporta l’Ansa – sia come numero di medaglie sia come risultati e primati”.

Poi il dirigente capitolino ha aggiunto: “Questi risultati sono molto ben auguranti in prospettiva di Parigi”. All’inizio delle Olimpiadi non manca poi molto. Oggi intanto a Roma si disputerà l’ultima giornata degli Europei 2024 e non è detto che il bottino azzurro, attualmente costituito da 20 medaglie, di cui 10 ori, 7 argenti e 3 bronzi, non possa aumentare ulteriormente.